Non parla più con suo padre La principessa Eugenia taglia i ponti con Andrea

Le principesse Beatrice ed Eugenia sono state coinvolte nelle conseguenze dello scandalo Epstein, che ha influenzato anche le loro vite personali. In particolare, Eugenia ha deciso di interrompere i rapporti con suo padre, Andrea. Questa situazione riflette come eventi esterni possano avere ripercussioni sulla vita privata di membri della famiglia reale, portando a cambiamenti nei rapporti familiari e nelle dinamiche personali.

Lo scandalo Epstein ha avuto pesanti ripercussioni sulle vite delle principesse Beatrice ed Eugenia. Le due figlie di Sarah e Andrea Mountbatten Windsor si sono ritrovate nell’occhio del ciclone, vittime innocenti di una storia molto più grande di loro. Qualcuno direbbe che tali conseguenze potrebbero essere dei “danni collaterali” causati dall’intera vicenda. Di fatto, però, questi “danni” sono profondi e tutt’altro che “collaterali” per le principesse. Finora Beatrice ed Eugenia hanno tentato di mantenere un basso profilo, concentrandosi sul loro lavoro, senza dare il fianco alle polemiche. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Eugenia avrebbe fatto una scelta drastica, prendendo una dura posizione nei confronti di suo padre Andrea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"La principessa Eugenia furiosa con il padre Andrea per lo scandalo Epstein, non gli rivolge più la parola e non l'ha voluto vedere a Natale": lo rivela il Daily Mail

La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre, Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolatoSecondo alcune fonti, la principessa Eugenie avrebbe scelto di interrompere ogni forma di comunicazione con il padre, Andrea Mountbatten-Windsor, coinvolto nello scandalo Epstein.

La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre, Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolato.

