Dacia dopo il trionfo alla Dakar e un 2025 a +3,1% lancia sfida a cinesi

Dacia, forte del successo alla Dakar 2026 e di un aumento del 3,1% nel 2025, si prepara a sfidare i produttori cinesi. Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato, il brand del gruppo Renault punta a crescere ulteriormente, mantenendo un approccio sobrio e competitivo. Questi risultati testimoniano la solidità della strategia di Dacia e la volontà di rafforzare la propria posizione nel settore automobilistico internazionale.

(Adnkronos) – Non si ferma la corsa di Dacia che, a poche ore dai festeggiamenti per la vittoria conquistata nella Dakar 2026 con il duo Nasser Al-AttiyahFabian Lurquin, comunica i positivi risultati del 2025, in cui il brand del gruppo Renault ha registrato un totale di 697.408 vendite pari un aumento del 3,1% annuo.

E allora Nasser Al-Attiyah ha vinto la Dakar per la sesta volta, con la Dacia, dopo le 3 con la Toyota, quella con la Mini e quella con la Volkswagen Successo con la cinquantesima tappa conquistata, come Ari Vatanen e Stephane Peterhansel Senza dimentica - facebook.com facebook

