Da Cuba all' Ucraina I fronti di Putin e le sue armi

Tra Cuba e l'Ucraina, le tensioni di Putin si manifestano anche attraverso strumenti e strategie non convenzionali. Nel 2016, funzionari statunitensi a Cuba riportarono sintomi misteriosi, come vomito e vertigini, che alimentarono ipotesi di attacchi mirati. Questi episodi evidenziano la complessità delle attività di intelligence e le nuove frontiere delle tensioni geopolitiche, dove ogni dettaglio può nascondere un'azione di maggiore portata.

Washington pensa di avere il dispositivo che tormentava le sue ambasciate (e non soltanto) causando la "sindrome dell'Avana". La storia si intreccia con l'aggressione della Russia contro gli ucraini e la necessità di Kyiv di trovare merce da scambiare per avere il denaro necessario per difendersi. Tracce e ipotesi Nei primi mesi del 2016, alcuni funzionari della Cia di stanza all'Avana, a Cuba, iniziarono a lamentare sintomi che avrebbero fatto pensare a un trauma cranico: vomito, vertigini, dolore alla testa, perdita della vista, acufene, perdita dell'udito. Nessuno aveva subìto colpi in testa, per tutti i dolori erano iniziati dopo aver udito un ronzio forte che aveva portato a una devastante sensazione di pressione alle tempie.

Russian Nuclear Bluff: What If Putin Presses the Button

In Iran come in Venezuela, in Ucraina come in Palestina, in Groenlandia come a Cuba: sempre dalla parte dei cittadini che si ribellano ai dittatori e ai colonizzatori, sempre dalla parte della libertà e della democrazia, sempre per l'autodeterminazione dei popol - facebook.com facebook

