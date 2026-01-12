Fronti caldi con Cuba e Groenlandia

Le tensioni tra Stati Uniti, Cuba e Groenlandia si intensificano, con Washington che chiede a Cuba di interrompere le relazioni economiche con il Venezuela, in particolare nel settore petrolifero. La Danimarca annuncia un prossimo vertice con gli Stati Uniti per discutere delle questioni legate all’isola. Questi sviluppi evidenziano le dinamiche geopolitiche in corso tra le principali potenze e le aree di influenza nel Mar dei Caraibi e nell’Artico.

Washington sfida L’Avana: «Stop petrolio e soldi dal Venezuela». La Danimarca parla di un imminente vertice con gli States per l’isola. Uk e Nato vagliano l’invio di soldati. Donald Trump torna a minacciare Cuba e lo fa a pochi giorni dalla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, rilanciando una linea di massima pressione sull’Avana. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’isola di aver beneficiato per anni di ingenti forniture di petrolio e flussi finanziari provenienti dal Venezuela, offrendo in cambio «servizi di sicurezza» ai vertici del regime chavista. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fronti caldi con Cuba e Groenlandia Leggi anche: Juventus: si continua a lavorare su due fronti caldi Leggi anche: Dalla Lombardia alla Sicilia, tutti i fronti caldi del centrodestra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Groenlandia, la mossa di Washington: accordo con gli Usa senza la Danimarca; Venezuela, Trump: Abbiamo controllo del Paese e minaccia Iran, Messico, Colombia, Cuba: L'Avana cadrà, suoi soldi provenivano da greggio venezuelano. Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia? #Agricoltura: editoriale pres #Copagri @TBattistat su @Agricolae1, in 2026 fari puntati su due fronti “caldi”: futuro #PAC, legato a difesa #bilancio UE, e situazione #commercio globale, legata a sua volta ad accordi di partenariato e libero scambio. agricolae.e x.com Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Radio CRC toccando tutti i temi caldi del momento. Sul fronte arbitrale, Manna parla senza giri di parole di una fase “storicamente non felice”: il problema, secondo il ds azzurro, non è tanto la direzione dell’arbitro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.