Ucraina Mosca | Putin pronto al dialogo con Macron Tajani | In decreto ci saranno anche le armi – La diretta

Si intensificano gli sforzi diplomatici sulla crisi ucraina, con colloqui ancora in corso a Miami. Kirill Dmitriev, rappresentante speciale di Vladimir Putin, ha descritto gli incontri come “costruttivi”. Nel frattempo, si fanno avanti anche le posizioni politiche: Tajani ha annunciato che nel decreto saranno incluse anche forniture di armi. Putin è pronto al dialogo con Macron, mentre la situazione rimane complessa e in evoluzione.

Proseguono i tentativi di negoziato sulla guerra in Ucraina: continuano anche oggi 21 dicembre i colloqui a Miami, che Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin, ha definito “costruttivi”. Secondo Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, inoltre, lo stesso Putin avrebbe detto di essere pronto a un dialogo diretto con il presidente francese Emmanuel Macron. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto in diretta. Guerra in Ucraina, le notizie del 21 dicembre Inizio diretta: 211225 07:00 Fine diretta: 211225 23:30 09:00 211225 Tajani: "In decreto Ucraina aiuti ai civili, ci saranno anche le armi" Nel prossimo decreto del governo italiano sull’Ucraina “ci saranno soprattutto aiuti civili, certo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “Putin pronto al dialogo con Macron”. Tajani: “In decreto ci saranno anche le armi” – La diretta Leggi anche: Ucraina, gli Usa sospendono le sanzioni contro la multinazionale russa Lukoil | Putin: "Mosca avrà il Donbass, con i negoziati o con le armi" Leggi anche: Tajani: "Entro fine anno decreto per armi a Ucraina" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 dicembre. Mosca: presto ritorsione contro Ue per congelamento asset; Bombe su Odessa e milioni al freddo: ora l'Ucraina teme che Putin sia pronto a una «guerra infinita». Guerra Ucraina Russia, Usa per vertice con Mosca-Kiev. Si tratta ancora a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Usa per vertice con Mosca- tg24.sky.it

