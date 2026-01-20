Curdi abbandonati Al Sharaa vince e consolida il potere

Nel nord-est della Siria, nonostante le dichiarazioni di tregua, la situazione rimane complessa. Ahmad Al Sharaa, noto anche come Al Joulani, ha consolidato il suo controllo nella regione, rafforzando la propria posizione politica e militare. La percezione di abbandono dei Curdi e le tensioni persistenti evidenziano le difficoltà di un’area segnata da conflitti e alleanze mutevoli. La realtà sul terreno rimane quindi molto distante da un’apparente stabilità.

La nuova Siria Le Sdf si ritirano da ampie porzioni di territorio. Mazloum Abdi firma la tregua alle condizioni di Damasco per salvare il Rojava Nel nord-est della Siria c'è la tregua, ma solo a parole. Nonostante l'annuncio in apparenza conciliante fatto dal presidente autoproclamato, ed ex qaedista, Ahmad Al Sharaa (Al Joulani) sulla cessazione degli scontri e l'integrazione delle Sdf curde nelle forze armate della «nazione siriana», ieri i governativi e le milizie jihadiste alleate erano ancora all'attacco.

Plot twist: dopo l'ennesimo tradimento, i media curdi riabilitano Bashar al-Assad. "Come oppositore del regime di Bashar al-Assad da quando ero giovane e odiato dal 2004, a causa dell'arresto di tutti i miei parenti, e per onestà, dico: Bashar al-Assad e la sua

