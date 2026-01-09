In Siria ritornano i bombardamenti | Al Sharaa attacca i curdi ad Aleppo

In Siria, i recenti bombardamenti di Al Sharaa contro i curdi ad Aleppo hanno causato oltre 140.000 sfollati e numerose vittime. La situazione si aggrava con l’intervento potenziale della Turchia. La storica cittadella di Aleppo si erge silenziosa, testimone di un conflitto che continua a interessare la regione e a influenzare la stabilità locale.

Oltre 140.000 sfollati e decine di morti. Pure la Turchia è pronta a scendere in campo. Da secoli, la vecchia cittadella osserva Aleppo dall’alto. Passano gli eserciti che la scalfiscono e la distruggono ma lei resta. Certo, a volte viene scalfita dalla guerra. Perde pezzi. A volte le vengono sottratti. Ma lei rimane fissa. E, in questi giorni, vive un altro conflitto. L’ennesimo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Siria ritornano i bombardamenti: Al Sharaa attacca i curdi ad Aleppo Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria Leggi anche: Siria, il regime jihadista bombarda i curdi ad Aleppo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Siria, la paura di una nuova guerra civile. Combattimenti ad Aleppo tra le forze di al Sharaa e i curdi - Oltre 140mila civili sono stati evacuati per via degli intensi combattimenti nei quartieri curdi di Aleppo. editorialedomani.it

Siria, alta tensione ad Aleppo dopo i nuovi scontri nella notte - Resta alta la tensione ad Aleppo, dove nella notte si sono intensificati gli scontri armati tra fazioni siriane agli ordini del leader Ahmad Sharaa e le forze curdo- ansa.it

Siria, un anno dopo la caduta di Assad: Al Sharaa deve evitare che il Paese venga divorato dalle lotte confessionali - Era la mattina di un anno fa, l’8 dicembre 2024, quando dai minareti di Damasco, al posto del richiamo alla ... ilfattoquotidiano.it

Alcune foto da Damasco in Siria. Con la speranza che tutto il paese possa vivere un futuro roseo e di serenità. Nel dettaglio, questo viaggio segna il ritorno in queste terre dopo 22 anni. - facebook.com facebook

