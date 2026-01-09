In Siria ritornano i bombardamenti | Al Sharaa attacca i curdi ad Aleppo

In Siria, i recenti bombardamenti di Al Sharaa contro i curdi ad Aleppo hanno causato oltre 140.000 sfollati e numerose vittime. La situazione si aggrava con l’intervento potenziale della Turchia. La storica cittadella di Aleppo si erge silenziosa, testimone di un conflitto che continua a interessare la regione e a influenzare la stabilità locale.

Oltre 140.000 sfollati e decine di morti. Pure la Turchia è pronta a scendere in campo. Da secoli, la vecchia cittadella osserva Aleppo dall’alto. Passano gli eserciti che la scalfiscono e la distruggono ma lei resta. Certo, a volte viene scalfita dalla guerra. Perde pezzi. A volte le vengono sottratti. Ma lei rimane fissa. E, in questi giorni, vive un altro conflitto. L’ennesimo. 🔗 Leggi su Laverita.info

