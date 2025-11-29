Licenziamento delle presenter fumata nera tra sindacati e Qvc | Sarà sciopero e presidio

“Non è stato fatto nessun dietrofront sulle procedure di licenziamento attivate nei confronti delle Presenter e non è stata manifestata alcuna disponibilità a un tavolo negoziale sulla questione: sarà sciopero”. Non è andato a buon fine l’incontro di ieri, 28 novembre, tra sindacati e i delegati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Calenda attacca: “Soldi pubblici sprecati, Stellantis in fuga dall’Italia” Il leader di Azione a Melfi per sostenere gli operai a rischio licenziamento: “Abbiamo dato un sacco di soldi a Stellantis, ma porta via il lavoro dal nostro Paese” https://www.antennasud.c - facebook.com Vai su Facebook

Licenziamento delle presenter, fumata nera tra sindacati e Qvc: “Il 3 dicembre sarà sciopero e presidio” - "È arrivato il momento che questa azienda dia il giusto rispetto e la dignità a tutti i lavoratori" ... monzatoday.it scrive

Fumata nera per Almaviva, scatta il licenziamento per 387 lavoratori - Saltato il tavolo della trattativa al Ministero del Lavoro per l'accordo con Almaviva Contact, in Sicilia - Scrive rainews.it