Crosetto si allarga e chiede 24 collaboratori nuovi e aumento indennità per un totale di €1,2mln | Lo richiede lo scenario internazionale

Il Ministero della Difesa ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di collaboratori, passando da 136 a 160, e di incrementare le indennità per il personale, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro nel 2026. Questa decisione, presa dal ministro Crosetto, risponde alle esigenze di un contesto internazionale considerato instabile, e mira a rafforzare le capacità operative del settore difesa.

Il ministro della Difesa Crosetto ha chiesto l'aumento dell'indennità per il personale e 24 collaboratori nuovi che passerebbero da 136 a 160 per un'operazione dal costo totale di €1,2mln per il 2026 Nel pieno di uno scenario geopolitico definito instabile, il ministero della Difesa avvia un.

