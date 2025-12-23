Crosetto | Lo scenario a Gaza è peggio dell’Afghanistan

Durante il vertice NATO a Novo Selo, il Ministro Crosetto ha evidenziato come la situazione a Gaza sia più critica rispetto a quella dell’Afghanistan, sottolineando i rischi associati al coinvolgimento italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione. La discussione si focalizza sulle sfide e le implicazioni di interventi in contesti complessi, evidenziando la delicatezza delle operazioni e la necessità di valutare attentamente le strategie da adottare.

Flotilla verso Gaza, Roma spera ancora nella mediazione. Crosetto: "Rischi elevatissimi" - Il ministro della Difesa vede una delegazione, avverte dei rischi “non gestibili” e invita alla responsabilità. ilfoglio.it

El panel «Crisis internacionales y escenarios de seguridad» abre la segunda jornada de la XVIII Conferencia de Embajadoras y Embajadores . Intervienen el Min. Antonio Tajani y el Min. de Defensa Guido Crosetto. #ConfAmb2025 Mirá sus intervenci x.com

Il Ministro Guido Crosetto è giunto in #Bulgaria per incontrare i militari italiani ed effettuare una serie di incontri istituzionali. - facebook.com facebook

