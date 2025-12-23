Crosetto | Lo scenario a Gaza è peggio dell’Afghanistan

Durante il vertice NATO a Novo Selo, il Ministro Crosetto ha evidenziato come la situazione a Gaza sia più critica rispetto a quella dell’Afghanistan, sottolineando i rischi associati al coinvolgimento italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione. La discussione si focalizza sulle sfide e le implicazioni di interventi in contesti complessi, evidenziando la delicatezza delle operazioni e la necessità di valutare attentamente le strategie da adottare.

Il Ministro Crosetto al vertice NATO a Novo Selo ha spiegato i rischi di un coinvolgimento italiano nelle operazioni internazionali di stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

