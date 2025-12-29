Berenbruch Inter il talento dell’U23 può salutare già a gennaio? Un club di Serie B sulle sue tracce!

Berenbruch, giovane talento dell’Inter Under 23, potrebbe lasciare il club già a gennaio. Secondo alcune fonti, un club di Serie B si sarebbe mostrato interessato al suo trasferimento. La situazione potrebbe influire sul futuro del giocatore e sulla strategia della squadra nerazzurra, che valuterà le opzioni disponibili nelle prossime settimane. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa possibile cessione.

Inter News 24 Ecco chi lo vuole. Potrebbero spalancarsi molto presto le porte della Serie B per Thomas Berenbruch. Il promettente centrocampista classe 2005, attualmente colonna portante dell’ Inter U23 nel girone A di Serie C, è finito prepotentemente nel mirino della Sampdoria. Secondo quanto riportato dalle colonne de La Repubblica, la società ligure sta monitorando con estrema attenzione i progressi del ragazzo, individuandolo come il rinforzo ideale per puntellare la mediana nella finestra di riparazione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Berenbruch Inter, il talento dell’U23 può salutare già a gennaio? Un club di Serie B sulle sue tracce! Leggi anche: De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero: 4 club sulle sue tracce! Leggi anche: Luis Henrique Roma, svelata la posizione dell’Inter sul futuro dell’esterno: può salutare già a gennaio? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Berenbruch Sampdoria, possibile un tentativo per il giovane dell’Inter: le ultime - Berenbruch Sampdoria, dopo la valorizzazione di Akinsanmiro potrebbe arrivare un altro centrocampista nerazzurro a Genova La Sampdoria continua a muoversi con attenzione sul mercato invernale, valutan ... sampnews24.com

