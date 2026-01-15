Cremonese accordo col Napoli per Marianucci in prestito

La Cremonese ha raggiunto un accordo con il Napoli per il prestito di Luca Marianucci. L’operazione permette al club di rafforzare la rosa, puntando sulle qualità del giovane calciatore. La trattativa si inserisce in un’ottica di consolidamento e crescita, con un occhio alle esigenze della squadra e alle strategie di sviluppo a lungo termine.

La Cremonese accelera sul mercato in entrata e si assicura Luca Marianucci. Il club grigiorosso ha infatti raggiunto un accordo con il Napoli per il prestito del difensore classe 2004.

Marianucci, telenovela finita: "C'è l'accordo per il prestito secco"

Sky Sport | Marianucci lascia il Napoli e resta in Serie A: sarà titolare

