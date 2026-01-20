Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. L’uscita dal carcere segna la conclusione di un periodo di detenzione legato a questioni giudiziarie. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’arresto e alle successive procedure legali.

Jacques Moretti, comproprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, è uscito dal carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi svizzeri. A riferirlo è France Info, che cita una fonte vicina all’inchiesta. Secondo quanto emerso, la somma sarebbe stata raccolta e versata grazie all’intervento di un “caro amico” della coppia, originaria della Corsica. La notizia della scarcerazione è stata rilanciata poco fa in diretta televisiva da TgCom24, nonostante l’inchiesta resti aperta per la strage avvenuta nel locale la notte di Capodanno. Le pressioni politiche denunciate dalla difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: pagata la cauzione

Crans Montana, Jacques Moretti “senza redditi”: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da un “caro amico” che vuole restare anonimoJacques Moretti, residente a Crans-Montana, risulta senza redditi e con immobili ipotecati.

Strage Crans-Montana, il titolare Jacques Moretti rimane in carcere ma potrebbe essere rilasciato su cauzioneJacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, rimane in carcere.

