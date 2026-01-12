Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, rimane in carcere. Tuttavia, potrebbe essere rilasciato su cauzione nelle prossime settimane. La vicenda si apre a ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario, mentre le indagini continuano a fare luce sui fatti che hanno causato la perdita di 40 vite.

Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana costata la vita a 40 persone, potrebbe tornare in libertà tra pochi giorni. Il tribunale competente ha convalidato oggi l’arresto ma ha chiarito che la custodia cautelare potrà essere revocata a determinate condizioni, tra cui il pagamento di una cauzione. Per il momento, tuttavia, «deve prevalere la privazione della libertà», spiegano i giudici, sottolineando la necessità di un’ indagine approfondita. Moretti era stato arrestato venerdì scorso per il concreto pericolo di fuga. Il suo avvocato, Patrick Michod, ha definito la decisione «favorevole» e «giuridicamente coerente», spiegando all’emittente Bfmtv che il suo assistito potrebbe essere rilasciato entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzione

Leggi anche: Jacques Moretti resta in carcere. Ma il tribunale potrebbe revocare la misura su cauzione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“La titolare del bar di Crans-Montana ripresa mentre scappava con la cassa”:…; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, in passato due indagini sui Moretti. Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo.

Strage Crans-Montana, il titolare Jacques Moretti rimane in carcere ma potrebbe essere rilasciato su cauzione - Montana ha ritirato la richiesta di costituirsi parte civile. msn.com