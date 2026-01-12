Crans-Montana Moretti resta in carcere ma può uscire su cauzione | Comune escluso come parte civile
Il Tribunale del Vallese ha confermato la detenzione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nell’incendio di Crans-Montana in cui persero la vita 40 persone. La misura cautelare di tre mesi può essere derogata con una cauzione, mentre il Comune non sarà parte civile nel procedimento. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini sul tragico evento avvenuto nel locale Le Constellation.
Disposta la misura cautelare per tre mesi per Jacques Moretti. Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone Vallese, con sede a Sion, ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro del rogo costato la vita a 40 persone. Nelle motivazioni, il Tribunale chiarisce che l’unico rischio concreto riconosciuto è quello di fuga, esattamente come sostenuto dal Ministero Pubblico. Non vengono invece richiamati altri presupposti, come il pericolo di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. Custodia cautelare per tre mesi, ma con una svolta decisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
