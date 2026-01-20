È stato costituito il comitato locale per il No al referendum costituzionale sull’ordinamento della magistratura. Questa iniziativa segna un passo importante nella mobilitazione politica in vista della consultazione. La creazione del comitato mira a promuovere un dibattito informato e responsabile, consentendo ai cittadini di esprimersi con consapevolezza su una riforma di rilevanza costituzionale.

Prende quota la mobilitazione politica per il referendum costituzionale sull’ ordinamento della magistratura. Si è costituito infatti anche nella nostra provincia il Comitato della società civile per il No denominato "Meglio dire No". Il comitato si è presentato con due serate pubbliche ed ha annunciato che la raccolta delle firme, online e cartacea, prosegue anche dopo il superamento della soglia di 500mila adesioni. Al comitato nato su iniziativa dell’Associazione Magistrati aderiscono molte realtà del territorio tra le quali Anpi, Arci, Associazioni La parola e Luciano Lama, Auser, Cgil, Europa Verde, Fondamenta Avs, Gd, Legambiente, LiberaMovimento 5 Stelle, Partito democratico, Rete Stop Rearm, Rete Studenti Medi, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sunia, Udu, Ugs. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

