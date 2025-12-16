Camera Penale costituito il Comitato per il Sì al Referendum

La Camera Penale di Benevento ha annunciato la costituzione del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. Questa iniziativa mira a promuovere una riforma fondamentale nel sistema giudiziario, coinvolgendo professionisti e cittadini nel dibattito sulla riforma delle carriere dei magistrati italiani.

Tempo di lettura: 2 minuti La Camera Penale di Benevent o ha presentato in data odierna i lavori del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. La riforma costituzionale della giustizia sarà oggetto di referendum popolare confermativo nella prossima primavera. L’Unione delle Camere Penali – da sempre favorevole a questa riforma, a prescindere dalle maggioranze politiche – ha costituito il Comitato referendario “Camere Penali per il Sì” e promosso una serie di attività da svolgere sul territorio per sensibilizzare i cittadini sulle regioni del Sì. Il Presidente della CP di Benevento, insieme alla sua Giunta, composta dagli Avv. Anteprima24.it

Referendum del 12 giugno il perchè sostenere il SI

