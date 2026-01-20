COSMO-SkyMed FM3 | completate con successo le prime acquisizioni

Il satellite COSMO-SkyMed FM3, terzo elemento della seconda generazione della costellazione, ha completato con successo le prime acquisizioni di immagini. Questo risultato conferma il buon funzionamento dei sistemi di bordo e rappresenta un passo importante nello sviluppo della missione, contribuendo a migliorare le capacità di osservazione e monitoraggio del territorio italiano e internazionale.

(Adnkronos) – Il satellite CSG FM3, terzo elemento della Seconda Generazione della costellazione COSMO-SkyMed, ha completato le sue prime acquisizioni d'immagine, confermando il corretto funzionamento dei sistemi di bordo. Il programma, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, vede il coinvolgimento diretto dell'industria nazionale attraverso Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio ed e-GEOS. Lanciato il 2 gennaio 2026 dalla Vandenberg Space Force Base in California, il satellite ha superato con successo la delicata fase di "messa in opera". Durante questo periodo sono state completate operazioni critiche quali l'apertura dei pannelli solari, il dispiegamento dell'antenna e l'attivazione delle unità principali.

