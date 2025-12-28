Asi rimanda atteso lancio Cosmo-SkyMed

L’atteso lancio del satellite CSG-FM3, terzo della seconda generazione della costellazione Cosmo-SkyMed, è stato posticipato di 24 ore. Promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal ministero della Difesa, l’operazione originariamente prevista per questa notte alle 3 è stata rinviata. La nuova data di lancio sarà comunicata prossimamente, mantenendo alta l’attenzione sulla missione.

13.24 E' stato posticipato di 24 ore l'atteso lancio di Csg-Fm3,il terzo satellite di seconda generazione della costellazione Cosmo-SkyMed,promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana e ministero della Difesa Il lancio doveva avvenire questa notte alle 3.09,ora italiana,dalla Vandenberg Space Force Base, in California. Il ritardo è dovuto "a problemi tecnici dei sistemi di terra e non riferibili al satellite, che resta integrato sul vettore Falcon 9 della società SpaceX sulla rampa di lancio",riferisce l'Asi: "Verrà lanciato domani alle 3.09".

