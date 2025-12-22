CSG-FM3 il nuovo occhio di Cosmo-SkyMed
Il settore aerospaziale italiano si appresta a vivere un momento cruciale per l'osservazione della Terra. È stato ufficialmente attivato il countdown per il lancio di CSG-FM3, il terzo satellite della costellazione di seconda generazione COSMO-SkyMed (CSG). L'evento, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, è programmato per il 28 dicembre .
