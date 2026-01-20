Oggi è la giornata del rispetto in memoria di Willy

Il 20 gennaio è stato istituito come Giornata del Rispetto, un’occasione per riflettere sull’importanza dei valori di rispetto e tolleranza. In memoria di Willy, questa giornata invita a promuovere comportamenti civili e a rafforzare il senso di comunità. Un momento per ricordare che il rispetto è alla base di una società più equa e solidale, e che ogni gesto conta nel costruire un ambiente più sereno e accogliente.

Il calendario scolastico di quest’anno segna una data nuova: il 20 gennaio diventa la Giornata del Rispetto. L’iniziativa, introdotta dalla legge 70 del 17 maggio 2024, è stata pensata come occasione di riflessione collettiva e approfondimento sul tema della non violenza, della dignità della persona e della responsabilità nei rapporti quotidiani. La scelta del giorno non è casuale. La ricorrenza è dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 mentre cercava di difendere un amico da un’aggressione. Un episodio che, negli anni, è diventato simbolo di un impegno civile più ampio contro ogni forma di sopraffazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

