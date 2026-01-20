Corsa clandestina di cavalli nel Catanese | fogli di via obbligatori ai partecipanti emessi dal questore

La polizia di Catania ha emesso 15 fogli di via obbligatori nei confronti di partecipanti a una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo. I divieti di ritorno nel comune sono stati emessi dal questore per tre anni, in seguito all’evento del 4 gennaio, al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nel territorio.

La polizia a Catania ha emesso 15 Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 3 nei confronti di altrettante persone che lo scorso 4 gennaio hanno preso parte alla corsa clandestina di cavalli svoltasi nel territorio del comune etneo.

