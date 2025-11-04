AGI - Due fantini del Messinese, di 50 e 37 anni, sono stati denunciati dalla Squadra a cavallo della questura di Catania per aver organizzato, l'11 ottobre, una gara clandestina a Camporotondo Etneo. La corsa clandestina si è tenuta nella zona delle cosiddette " piscine ", teatro di altre gare in passato, denominata così perché vi è un'opera incompiuta per realizzazione di un impianto sportivo per il nuoto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la corsa tra i due fantini, al comando di calessi trainati da cavalli, è terminata prima del tempo per un grave incidente che ha coinvolto uno degli animali e alcune moto che a folle corsa inseguivano i concorrenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, fantini denunciati