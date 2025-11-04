Corsa clandestina di cavalli nel Catanese | denunciati due fantini del Messinese
La gara illegale interrotta da un grave incidente. Due fantini originari del Messinese, di 37 e 50 anni, sono stati denunciati dalla polizia per aver partecipato a una corsa clandestina di cavalli con calessi organizzata a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. La competizione si è svolta l'11 ottobre ma si è conclusa bruscamente a causa di un grave incidente che ha coinvolto uno dei cavalli e alcuni motociclisti che, ad alta velocità, seguivano i partecipanti. L'intera scena è stata ripresa con uno smartphone da uno dei presenti e il video, diffuso su chat e social network, ha permesso agli investigatori di avviare le indagini.
