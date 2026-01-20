corsa clandestina di cavalli nel catanese 15 fogli di via per i messinesi coinvolti

La Polizia di Stato di Catania ha emesso 15 fogli di via per persone coinvolte in una corsa clandestina di cavalli nel Catanese. I provvedimenti, con divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo per tre anni, sono stati adottati nei confronti di cittadini messinesi partecipanti all’evento illecito. L’operazione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio.

La Polizia di Stato a Catania ha emesso 15 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 3 nei confronti di altrettante persone che lo scorso 4 gennaio hanno preso parte alla corsa clandestina di cavalli svoltasi nel territorio. Tutti gli indagati, tra cui due minorenni, sono residenti nella provincia di Messina. L’inosservanza della misura è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a euro 10.000. Due fantini e tanto pubblico: la ricostruzione Le attività investigative, svolte dai poliziotti della Questura etnea anche con l’ausilio dei droni in dotazione all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno permesso di documentare la competizione illegale tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motocicli e da autovetture che, a folle corsa, seguivano i concorrenti, occupando tutta la carreggiata e percorrendo circa 2 chilometri di strada in salita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Messinesi sorpresi a folle corsa clandestina di cavalli: 15 fogli di via da Camporotondo EtneoLo scorso 4 gennaio, a Camporotondo Etneo, 15 cittadini messinesi sono stati destinatari di fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno per tre anni, a seguito di una corsa clandestina di cavalli.

Corsa clandestina di cavalli nel Catanese: fogli di via obbligatori ai partecipanti emessi dal questoreLa polizia di Catania ha emesso 15 fogli di via obbligatori nei confronti di partecipanti a una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo.

