Corea del Nord Kim Jong-un licenzia in tronco il vicepremier durante un discorso pubblico

Durante un discorso pubblico, il Leader Supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha licenziato immediatamente il vicepremier presente. L’episodio evidenzia un momento di forte tensione e decisioni repentine all’interno della leadership nordcoreana, suscitando attenzione sulle dinamiche politiche del paese. Questo evento si inserisce nel contesto delle continue evoluzioni della governance in Corea del Nord, caratterizzate da atteggiamenti autoritari e decisioni improvvise.

Un momento di collera in pubblico per il Leader Supremo della Corea del Nord che si traduce in un licenziamento "in tronco" di un vicepremier del suo stesso governo. Durante una cerimonia di inaugurazione, Kim Jong-un ha liquidato l'ex ministro dell'Industria meccanica, Yang Sung-ho. L'alto funzionario è stato accusato di "irresponsabilità" rispetto al progetto di modernizzazione di Ryongsong, un complesso di macchinari situato ad Hamhung, sulla costa orientale del Paese. Dopo aver ispezionato il sito industriale, nel discorso pubblico tenuto lunedì 19 gennaio il dittatore nordcoreano ha elogiato i progressi raggiunti e poi ha comunicato il licenziamento del responsabile.

