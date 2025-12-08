A Riccione premiati 10 agenti delle polizia locali bergamasche | Esempi di senso del dovere

Dieci operatori delle polizie locali del territorio bergamasco sono stati premiati in Romagna, a Riccione, durante la cerimonia che ha chiuso il convegno nazionale del sindacato di polizia locale “Diccap Sulpm”. La motivazione del riconocimento è legata ad aver compiuto “particolari interventi di sicurezza urbana eseguiti con abnegazione e senso del dovere dando lustro alla categoria”. In occasione del convegno romagnolo sono stati premiati agenti provenienti da tutta Italia. I bergamaschi che hanno ricevuto il prestigio della pergamena sono gli agenti Giuseppe Angelini e Rosario Maddaloni della Polizia Locale di Bergamo, l’assistente scelto Fausto Gastoldi e l’agente Francesca Pagano del corpo di Dalmine, il nuovo responsabile del servizio vice commissario Michele Maltese della Polizia Locale di Pontirolo Nuovo, il comandante Antonello Pizzaballa, il vice comandante Franco Somma e l’agente Marco Dolazza della Polizia Locale di Martinengo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it