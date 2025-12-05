In occasione della patrona Santa Barbara, ieri, al comando provinciale di Lodi, il comandante dei vigili del fuoco Francesco Scrima ha premiato i colleghi che si sono distinti per elevato senso del dovere e professionalità in particolari emergenze. Erano presenti il prefetto Davide Garra, il vescovo Monsignor Maurizio Malvestiti, il procuratore della Repubblica Laura Pedio, il questore Pio Russo, il sindaco Andrea Furegato e le autorità locali. I premiati sono Ugo Puccinelli, che ha garantito efficienza in servizi tecnici d’urgenza; attestati anche a Diego Babini, Bassano Davide Rozza, Luca Lanzani, Nicholas Ferrari, Marco Addattilo, Giuseppe Battaini, Luca Scali che hanno salvato un uomo dal suicidio; Antonino Minaudo, Ciro Russo sono stati premiati perché il 4 agosto hanno prestato soccorso in autostrada A1, quando c’è stato un tamponamento tra un’ambulanza e mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senso del dovere e professionalità. Premiati i pompieri