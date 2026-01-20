Coppa d' Africa 2026 | i giocatori del Senegal sul bus scoperto a Dakar folla immensa li festeggia

I giocatori del Senegal hanno celebrato la vittoria della Coppa d’Africa 2026 con un giro in bus scoperto a Dakar. La città si è riempita di tifosi che hanno accolto la squadra con entusiasmo, dimostrando il forte legame tra il team e la comunità locale. È stato un momento di gioia condivisa, testimoniando l’importanza di questo successo per il paese.

Grande festa a Dakar per i giocatori del Senegal freschi vincitori della Coppa d'Africa 2026. La squadra ha attraversato le strade della capitale fendendo la folla immensa accorsa per festeggiarli. I leoni del Teranga hanno conquistato il titolo domenica battendo nella finale di Rabat i padroni di casa del Marocco.

