Dakar si anima con una celebrazione spontanea dopo la vittoria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa. La città, riunita in strada, esprime la gioia per il successo della nazionale, portando un momento di unione e orgoglio nazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il calcio senegalese e un motivo di festa per tutta la comunità locale.

(LaPresse) – La città di Dakar in festa nella tarda serata di domenica dopo che il Senegal ha conquistato la Coppa d’Africa. Nella finale a Rabat, sconfitti 1-0 i padroni di casa del Marocco. Decisiva una rete di Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo tempo supplementare. Si tratta del secondo trionfo della nazionale senegalese negli ultimi quattro anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Senegal vince Coppa d'Africa: festa per le strade di Dakar

Il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa a Genova, strade chiuse

A Genova, si sono svolti celebrazioni per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. Dopo la partita, terminata 1-0 ai supplementari contro il Marocco, numerosi supporter dei Leoni della Teranga sono usciti in strada, causando la chiusura temporanea di alcune vie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra la comunità senegalese e gli appassionati di calcio presenti in città.

Senegal o Marocco, chi vince la Coppa d'Africa? Il pronostico

La finale della Coppa d'Africa si presenta equilibrata tra Senegal e Marocco, con quest'ultimo favorito grazie al vantaggio del fattore campo. La partita, in programma domenica alle 20, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il titolo. In questo pronostico analizzeremo le caratteristiche delle due nazionali e le possibili strategie per prevedere l'esito dell'incontro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Senegal trionfa in Coppa d’Africa, Marocco ko: prima la protesta, poi Pape Gueye decisivo ai supplementari - Il Senegal vince la Coppa d'Africa battendo il Marocco dopo i tempi supplementari nella finale disputata allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. tuttosport.com