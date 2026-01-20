Copenaghen-Napoli Conte conferma Vergara | Spinazzola cambia fascia

Antonio Conte ha confermato Vergara come titolare nella sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, a causa di alcune assenze tra i giocatori. L’allenatore ha quindi modificato la formazione, con Spinazzola che cambia fascia. La partita rappresenta un momento importante per il cammino europeo della squadra partenopea.

Antonio Conte, complici le ulteriori assenze, ridisegna nuovamente il Napoli per il decisivo match di Champions League contro il Copenaghen.Il tecnico azzurro conferma Vergara nell'undici titolare. Spinazzola cambia fascia e va a destra, con Gutierrez ad agire sull'out mancino. Domani alle 21, la sfida tra Copenaghen e Napoli in Champions League rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai play-off. In vista della partita di Champions League tra Copenaghen e Napoli, l'allenatore Antonio Conte ha commentato lo stato di preparazione della squadra. Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Parken Stadium tra Copenhagen e Napoli, settimo turno della league phase di Champions League. Antonio Conte inserisce Buongiorno.

