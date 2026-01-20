Copenaghen-Napoli Conte | Squadra concentrata Ecco perchè Vergara parte titolare

In vista della partita di Champions League tra Copenaghen e Napoli, l’allenatore Antonio Conte ha commentato lo stato di preparazione della squadra. Ha sottolineato l’impegno dei calciatori e spiegato le scelte di formazione, tra cui la presenza di Vergara tra i titolari. Una sfida importante che richiede concentrazione e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per affrontare al meglio questa competizione.

Per la sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, Antonio Conte ha parlato della preparazione della sua squadra in vista di questo importante incontro. Il tecnico ha sottolineato la concentrazione dei suoi giocatori e ha spiegato la decisione di schierare Vergara come titolare. Per Conte, l’età non conta quando si tratta di meritare una maglia da titolare, ma solo la condizione fisica e mentale dei giocatori. La concentrazione del Napoli per la sfida contro il Copenaghen. Antonio Conte si è mostrato soddisfatto dell’approccio mentale della sua squadra in vista della trasferta di Champions League a Copenaghen.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

LIVE Copenaghen-Napoli, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Vergara parte titolare!Segui la diretta della partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

Copenaghen-Napoli, Conte: «Pronti a combattere. Vergara titolare? Merita più di altri»A un’ora dall’inizio della partita tra Copenaghen e Napoli, Antonio Conte si presenta con un atteggiamento deciso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte; Conte in conferenza stampa prima di Copenaghen-Napoli: Siamo concentrati su noi stessi ma questo calendario è assurdo; Copenaghen-Napoli, è emergenza in casa azzurra: Conte in Danimarca con gli uomini contati; Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions.

Copenaghen-Napoli, Conte: «Pronti a combattere. Vergara titolare? Merita più di altri»Ad un'ora dal fischio d'inizio della sfida al Copenaghen, Antonio Conte non si nasconde, e lancia un messaggio chiaro ai microfoni di Sky: «Che sensazione ho avuto sui miei ... msn.com

Copenaghen-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Neestrup e Conte, decisione a sorpresa del tecnico azzurroLe scelte di formazione di Antonio Conte in vista della partita tra Copenaghen e Napoli: Spinazzola sulla trequarti assieme ad Elmas ... sport.virgilio.it

Copenaghen-Napoli, l’ingresso dei tifosi azzurri nel settore ospiti dello stadio Parken per la sfida di Champions League Video di Gennaro Arpaia #copenaghen #napoli #ilmattino - facebook.com facebook

#FCCopenaghen- #Napoli, le formazioni ufficiali x.com