Controllo o responsabilità? il dilemma della cybersecurity

Il rapido sviluppo della tecnologia ha reso la cybersecurity una questione centrale per aziende e individui. Con l’uscita del Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum, si apre un dibattito importante tra controllo e responsabilità nella gestione delle minacce digitali. In questo contesto, è essenziale comprendere come adottare strategie efficaci per proteggere i dati e garantire la sicurezza online.

Questa settimana l’ispirazione me la fornisce l’amico Lorenzo che mi ha segnalato l’uscita del Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum che senza dubbio merita un commento. Nel 2026 sembra che proprio tutti si siano finalmente accorti che il nemico non bussa più alla porta, ma si è già accomodato in salotto. Non ha la faccia dell’hacker geniale, ma la forma dell’errore interno, della scorciatoia, del “faccio prima”, del prompt scritto male, dell’automatismo a cui affidiamo contesto e intenzione come se fossero moneta spicciola. Così l’AI non è più soltanto l’arma dell’avversario: è la nostra protesi cognitiva e come ogni protesi, se la usi senza disciplina, ti fa inciampare proprio mentre ti senti più stabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

