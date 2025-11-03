Formazione Scuola Lavoro sulla cybersecurity nell’era dell’AI Iscrizioni aperte per la Cybersecurity Scholarship

Anche quest’anno Cisco lancia in ottobre, il mese della cybersecurity, la nuova edizione di Cisco Cybersecurity Scholarship, iniziativa che offre un percorso gratuito su Cybersecurity e AI della durata minima di 20 ore FSL. I candidati devo completare entro il 6 gennaio prossimo il corso introduttivo “Introduzione alla Cybersecurity” sulla piattaforma di e-learning Cisco e . L'articolo Formazione Scuola Lavoro sulla cybersecurity nell’era dell’AI. Iscrizioni aperte per la Cybersecurity Scholarship . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

GRAVISSIMO ATTACCO ALLA LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO E ALL'EDUCAZIONE ALLA PACE. Il MiM ha annullato il Corso di Formazione "4 novembre, la scuola non si arruola". La FLC CGIL di Modena esprime profondo sconcerto e ferma condanna per la - facebook.com Vai su Facebook

Formazione scuola-lavoro: con il nuovo decreto stop ai lavori ad alto rischio - Il nuovo decreto mette limiti ai lavori ad alto rischio per gli studenti in alternanza scuola- Scrive skuola.net

Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO): non si potrà svolgere in attività ad alto rischio - lavoro non potranno più coinvolgere gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio. Riporta orizzontescuola.it

Formazione e lavoro: dati condivisi per aiutare i giovani - Dati condivisi tra scuola, università, INPS e Ministero del Lavoro per aiutare i giovani a trovare percorsi formativi e professionali più miratI e utili nel mercato del lavoro ... fiscoetasse.com scrive