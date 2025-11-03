Formazione Scuola Lavoro sulla cybersecurity nell’era dell’AI Iscrizioni aperte per la Cybersecurity Scholarship

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno Cisco lancia in ottobre, il mese della cybersecurity, la nuova edizione di Cisco Cybersecurity Scholarship, iniziativa che offre un percorso gratuito su Cybersecurity e AI della durata minima di 20 ore FSL. I candidati devo completare entro il 6 gennaio prossimo il corso introduttivo “Introduzione alla Cybersecurity” sulla piattaforma di e-learning Cisco e . L'articolo Formazione Scuola Lavoro sulla cybersecurity nellera dell’AI. Iscrizioni aperte per la Cybersecurity Scholarship . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

