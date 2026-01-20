L’Agenzia delle Entrate avvia una nuova fase di controlli sul Superbonus 110%, inviando circa 20.000 lettere ai beneficiari che non hanno aggiornato le rendite catastali. Questa operazione mira a verificare la conformità delle pratiche e a garantire il rispetto delle normative fiscali. È importante che i soggetti interessati siano preparati a eventuali verifiche e ad adottare le misure necessarie per regolarizzare eventuali incongruenze.

Parte una nuova tornata di controlli dell’Agenzia delle Entrate sui beneficiari del Superbonus 110% che non hanno ottemperato agli obblighi catastali. Quest’anno saranno 20.000 le lettere inviate a proprietari di immobili. Comunicazioni che arrivano nel caso qualcuno abbia usufruito delle agevolazioni per riqualificare le proprie case e non hanno dichiarato l’aumento di valore dell’immobile al catasto. L’iniziativa rientra nel Piano integrato di attività 2026-2027 dell’Ente, che ha l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’efficacia delle verifiche nel settore catastale. Si tratta di un’operazione a tappeto: dopo le 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Controlli fiscali sul Superbonus, in arrivo 20mila lettere per le rendite catastali

Leggi anche: Superbonus, arrivano 12mila lettere di compliance per le rendite catastali

Controlli del Fisco, a chi arrivano le 20mila lettere sul Superbonus e cosa rischia chi le riceveL'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di circa 20.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Superbonus, ripartono i controlli delle Entrate: nel mirino chi non ha aumentato il valore catastale; Superbonus, ripartono i controlli fiscali: nel mirino le rendite catastali non aggiornate; Bonus edilizi, nel 2026 verifiche fiscali più stringenti: soggetti e ambito dei controlli; Controlli del Fisco, a chi arrivano le 20mila lettere sul Superbonus e cosa rischia chi le riceve.

Controlli fiscali sul Superbonus, in arrivo 20mila lettere per le rendite catastali - Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate invia 20mila avvisi sul Superbonus 110% per immobili non aggiornati al catasto. Cosa fare e i rischi ... quifinanza.it

Superbonus, ripartono i controlli a tappeto: ecco chi è nel mirino ora - Dopo la fase degli incentivi e delle agevolazioni record, per il Superbonus è arrivato il momento delle verifiche. designmag.it

Bonifico al parente: quando scattano controlli fiscali e segnalazioni - facebook.com facebook

Controlli fiscali, il piano delle Entrate accelera: oltre 450mila verifiche in corso • Nel 2025 rafforzata la lotta all’evasione con più incroci di dati, tecnologia e sinergie con la Guardia di Finanza. Cresce il peso degli accertamenti ordinari e l’att… x.com