superbonus arrivano 12mila lettere di compliance per le rendite catastali

È partito un nuovo round di controlli dell’ Agenzia delle Entrate sul fronte Superbonus. Sono attualmente in distribuzione circa 12.000 lettere di compliance indirizzate ai contribuenti che non hanno aggiornato la rendita catastale dopo gli interventi di ristrutturazione coperti dal Superbonus. L’obiettivo dell’Agenzia è quello di arrivare a 15.000 lettere entro fine anno, come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione. Superbonus, piano triennale da 60.000 verifiche. L’operazione rientra in un programma pluriennale: dopo le 3.000 lettere già inviate nella primavera 2025, l’obiettivo è arrivare a 60. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

