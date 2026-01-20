Contributo di 1,5 milioni di euro Fondazione Cariplo la strategia di transizione climatica della Comunità Mosaico

Fondazione Cariplo ha stanziato 1,5 milioni di euro per il progetto STC, la Strategia di Transizione Climatica della Comunità Mosaico. Promosso dal Comune di Curno e coinvolgendo altri comuni dell’area, l’iniziativa mira a sviluppare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide ambientali e promuovere una crescita più responsabile e consapevole. Un investimento importante per il miglioramento della qualità di vita e la tutela del territorio.

Un contributo di 1,5 milioni di euro è stato assegnato da Fondazione Cariplo al progetto STC – Strategia di Transizione Climatica della Comunità Mosaico, promosso dal Comune di Curno (capofila) insieme ai Comuni di Treviolo, Mozzo, Ponte San Pietro e Bonate Sopra. Il finanziamento sostiene un ampio programma di interventi dedicati all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di rendere il territorio più resiliente, sostenibile e preparato alle sfide ambientali già in atto. Negli ultimi anni, l’area della Comunità Mosaico è stata interessata da trasformazioni ambientali significative: aumento delle temperature medie, crescita delle notti tropicali, perdita di biodiversità, maggiore instabilità delle precipitazioni e presenza diffusa di isole di calore urbano, soprattutto nei contesti più densamente edificati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Fondazione Cariplo, 7,4 milioni per l'abitare sociale: due progetti finanziatiFondazione Cariplo ha annunciato un investimento di 7,39 milioni di euro destinato a 27 progetti focalizzati sul welfare abitativo e sulla rigenerazione urbana nelle regioni di Lombardia, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

