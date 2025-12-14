Fondazione Cariplo 7,4 milioni per l' abitare sociale | due progetti finanziati

Fondazione Cariplo ha annunciato un investimento di 7,39 milioni di euro destinato a 27 progetti focalizzati sul welfare abitativo e sulla rigenerazione urbana nelle regioni di Lombardia, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso all'abitare sociale e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Fondazione Cariplo investe 7,39 milioni di euro in 27 progetti dedicati al welfare abitativo e alla rigenerazione urbana in Lombardia, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Due delle iniziative finanziate riguardano direttamente il territorio lecchese, con un contributo complessivo di 590mila euro.

