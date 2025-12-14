Fondazione Cariplo 7,4 milioni per l' abitare sociale | due progetti finanziati

Fondazione Cariplo ha stanziato 7,39 milioni di euro per sostenere 27 progetti di welfare abitativo e rigenerazione urbana nelle regioni di Lombardia, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L'iniziativa mira a favorire l'abitare sociale e a promuovere interventi di riqualificazione urbana, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita nelle comunità coinvolte.

Due delle iniziative finanziate riguardano direttamente il territorio lecchese, con un contributo complessivo di 590mila euro.