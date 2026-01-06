Sicilia i rivoli della Finanziaria regionale Contributi alle famiglie per gli affitti

La Sicilia ha approvato una nuova finanziaria regionale che include diversi interventi. Tra questi, sono stati destinati 200 mila euro alla creazione di un museo dedicato all’eruzione dell’Etna del 1669 e 12 milioni di euro per sostenere famiglie che vogliono installare impianti di energia pulita. Inoltre, sono previsti contributi per le spese di affitto delle famiglie che ne hanno bisogno.

Nel conto sono finiti i 200 mila euro per la creazione di un museo che ricorda l’eruzione dell’Etna del 1669, accanto ai 12 milioni destinati a quanti vorranno realizzare impianti di energia pulita per alimentare le proprie abitazioni. Sono i contributi nascosti fra le pieghe della Finanziaria. E valgono poco meno di 18 milioni. Da qualche giorno è stato definito il testo della manovra votata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, i “rivoli” della Finanziaria regionale. Contributi alle famiglie per gli affitti Leggi anche: Progetto “Home”: assegnati i primi contributi per affitti e bollette a 196 famiglie Leggi anche: Il governatore Schifani a Confcommercio Sicilia: "In finanziaria 35 milioni di euro per imprese e famiglie" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sicilia, i “rivoli” della Finanziaria regionale. Contributi alle famiglie per gli affitti - Previsti 12 milioni per sostenere la realizzazione di impianti di fotovoltaici nelle abitazioni private E 200 mila euro per la creazione di un museo che ricorda l’eruzione dell’Etna del 1669 ... gazzettadelsud.it

Tutte le misure approvate dalla Finanziaria, Schifani: "Una manovra che guarda al futuro" - Lavoro, sviluppo e sociale sono i temi su cui esprimono soddisfazione sia il governatore siciliano che l'assessore regionale all'Economia Allessandro Dagnino. palermotoday.it

Sviluppo e coesione, i numeri della Regione: "Avviati 270 progetti, c'è anche il termovalorizzatore di Palermo" - "Particolarmente rilevante è l’incremento delle risorse destinate alle polit ... palermotoday.it

Mazara, al Teatro Rivoli arriva il “Bublé Bublé Christmas Show” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.