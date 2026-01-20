Londra principe Harry arriva in tribunale nel secondo giorno del processo contro il Daily Mail

Il processo in tribunale a Londra vede il principe Harry accusare il Daily Mail di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata. È il secondo giorno di udienze, durante le quali vengono esaminati i dettagli della causa e le implicazioni legali di presunte violazioni della privacy. La vicenda mette in evidenza il confronto tra la tutela della privacy e la libertà di stampa nel contesto mediatico britannico.

Secondo giorno del processo in Tribunale a Londra, nella causa che vede il principe Harry contro il tabloid Daily Mail, accusato di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata. Al fianco del Duca di Sussex altri sei querelanti, tra cui celebrità come il cantante Elton John e l'attrice Elizabeth Hurley.

