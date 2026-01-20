Contestazione disciplinare ai vigili del fuoco per la Palestina | promossa mozione in Consiglio

Il Consiglio comunale di Pisa ha promosso una mozione di contestazione disciplinare ai vigili del fuoco coinvolti in una manifestazione di solidarietà alla Palestina. La Fp Cgil Pisa e Cgil Pisa esprimono piena vicinanza ai dieci vigili sanzionati, che hanno partecipato a una protesta il 22 settembre a sostegno della popolazione palestinese e delle vittime civili di Gaza. La questione solleva il dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto delle opinioni individuali.

Fp Cgil Pisa e Cgil Pisa esprimono "completa solidarietà ai 10 vigili del fuoco che sono stati sanzionati con provvedimenti disciplinari per aver manifestato lo scorso 22 settembre in sostegno della popolazione palestinese e alle vittime civili della Striscia di Gaza.

