Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina Viminale | Non si protesta in divisa

Da ilfattoquotidiano.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare nei confronti di alcuni vigili del fuoco che avevano partecipato a una manifestazione per Gaza lo scorso autunno. Secondo le disposizioni, indossare la divisa durante una protesta o parlare pubblicamente per motivarne le ragioni sarebbe inappropriato. La questione solleva questioni sulla libertà di espressione dei pubblici ufficiali e sulle regole che regolano l'uso dell’uniforme.

Un vigile del fuoco non può manifestare indossando la divisa, né “tantomeno parlare in pubblico per difendere le ragioni per le quali stanno manifestando”: con questa tesi – riferisce il sindacato Usb di Pusa – il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare per i pompieri che avevano manifestato per Gaza nello scorso autunno. In risposta, l’ Usb ha organizzato un’assemblea contro “la militarizzazione del corpo nazionale”: l’appuntamento è fissato per mercoledì 28 nella sala Aci di via Marsala, a Roma. La vicenda riguarda dieci lavoratori che sono stati raggiunti da contestazioni disciplinari per aver partecipato alle manifestazioni e ai cortei dello scorso autunno, quando gran parte dell’attenzione pubblica era rivolta al genocidio nella Striscia di Gaza: i lavoratori avevano sfilato per le strade indossando le divise e portando striscioni a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

