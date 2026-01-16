Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina Viminale | Non si protesta in divisa

Il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare nei confronti di alcuni vigili del fuoco che avevano partecipato a una manifestazione per Gaza lo scorso autunno. Secondo le disposizioni, indossare la divisa durante una protesta o parlare pubblicamente per motivarne le ragioni sarebbe inappropriato. La questione solleva questioni sulla libertà di espressione dei pubblici ufficiali e sulle regole che regolano l'uso dell’uniforme.

Un vigile del fuoco non può manifestare indossando la divisa, né “tantomeno parlare in pubblico per difendere le ragioni per le quali stanno manifestando”: con questa tesi – riferisce il sindacato Usb di Pusa – il Ministero degli Interni ha avviato una contestazione disciplinare per i pompieri che avevano manifestato per Gaza nello scorso autunno. In risposta, l’ Usb ha organizzato un’assemblea contro “la militarizzazione del corpo nazionale”: l’appuntamento è fissato per mercoledì 28 nella sala Aci di via Marsala, a Roma. La vicenda riguarda dieci lavoratori che sono stati raggiunti da contestazioni disciplinari per aver partecipato alle manifestazioni e ai cortei dello scorso autunno, quando gran parte dell’attenzione pubblica era rivolta al genocidio nella Striscia di Gaza: i lavoratori avevano sfilato per le strade indossando le divise e portando striscioni a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa” Leggi anche: I Vigili del fuoco in ginocchio al corteo ProPal, la bacchettata dal Viminale invia un richiamo: «Con la divisa non si può» Leggi anche: Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» - Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l’Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d’espressione e la ... lanuovasardegna.it

Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa” - "Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di ... ilfattoquotidiano.it

Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta - Dieci pompieri sotto procedimento per il gesto compiuto in divisa a Pisa lo scorso settembre. msn.com

Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» Ora c’è il rischio di sanzioni che vanno dalla sospensione fino al licenziamento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.