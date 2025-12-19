Sostegno alle imprese con la Camera di Commercio

Il Comune di Cento, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha avviato un percorso di supporto alle imprese locali. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto commerciale e artigianale del territorio, contribuendo alla rinascita del centro storico e valorizzando l’identità urbana. Un impegno concreto per promuovere crescita, innovazione e vitalità economica nel cuore della città.

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno alle imprese con la Camera di Commercio Il Comune di Cento ha sottoscritto una convenzione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per l’avvio di un percorso strutturato di sostegno alle attività commerciali e artigianali del territorio, in linea con il recente riconoscimento regionale dell’ Hub Urbano #centovoltebella, dedicato alla rigenerazione commerciale del centro storico cittadino. L’accordo si inserisce in un progetto di medio periodo e di ampio respiro, della durata di tre anni, con scadenza fissata al 31 dicembre 2028, e rappresenta un primo passo concreto verso una strategia integrata di valorizzazione del tessuto economico locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Esportare fa bene alle imprese. Bando della Camera di commercio Leggi anche: Transizione digitale delle imprese: “la camera del futuro”, il progetto pluriennale della Camera di Commercio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Finanziamenti, bandi e contributi; Gli aiuti della Camera di commercio. Stanziati 4 milioni per le imprese; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Competitività delle imprese, nel 2026 dalla Camera di Commercio in arrivo 4 milioni di euro. Sostegno alle imprese con la Camera di Commercio - Il Comune di Cento ha sottoscritto una convenzione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per l’avvio ... ilrestodelcarlino.it

Camera di commercio Nuoro, 200mila euro per la promozione delle imprese - La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato due nuovi bandi di contributo a sostegno delle imprese del territorio, per una dotazione complessiva di 200. msn.com

Imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026 - La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato due nuovi bandi di contributo a sostegno delle imprese del territorio, per una dotazione complessiva di 200. alguer.it

ARTIGIANILIVE - MARCO GALIMBERTI - CCIAA COMO E LECCO

Confermata la solidità dell’associazione e il percorso di crescita a sostegno delle imprese e del territorio. Il Presidente Acampora e il Direttore Generale Di Cecca: «I risultati sono frutto di un lavoro condiviso e di una visione comune» - facebook.com facebook

la nuova misura a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese piemontesi attraverso i Progetti Integrati di Filiera (PIF) per il periodo 2026-2029, con una dotazione finanziaria complessiva di 27.170.000 euro a valere sul programma regionale Fesr 2021 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.