La Cisl Salerno segnala preoccupazioni riguardo al declassamento dei comuni montani e al livello di reddito inferiore alla media nazionale. La revisione delle classificazioni territoriali, ancora in fase di definizione, rischia di influire significativamente sugli equilibri sociali ed economici delle aree interne, in un contesto caratterizzato da incertezze istituzionali che richiedono attenzione e approfondimenti.

Tempo di lettura: 3 minuti La revisione della classificazione dei comuni montani, destinata a incidere profondamente sugli equilibri sociali ed economici delle aree interne, continua a procedere in un clima di incertezza istituzionale. Il rinvio dell’incontro tra Stato e Regioni, previsto per il 13 gennaio e chiamato a discutere il Dpcm attuativo della legge 131 del 2025, rappresenta un segnale negativo per territori che da tempo attendono chiarezza e garanzie sul proprio futuro. Un rinvio che suscita forte amarezza nella Cisl di Salerno, soprattutto alla luce delle ricadute che il possibile declassamento di numerosi Comuni potrebbe avere sulle comunità dell’entroterra salernitano, già segnate da isolamento, carenze infrastrutturali e progressivo spopolamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Cisl Salerno lancia l’allarme: declassamento dei comuni montani e redditi sotto la media nazionale

