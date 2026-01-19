Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21esima giornata. La partita Lazio-Como si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0, grazie al gol di Baturina. In questa pagina trovi sintesi, tabellino, risultati e cronaca dettagliata di tutte le sfide in corso. Resta aggiornato con le ultime notizie e gli sviluppi del campionato italiano.

Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore.Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Juventus, cosa non ha funzionato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Como 0-1, gol di Baturina

Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 1-1 Baturina risponde a Cambiaghi. Spettacolo in Udinese Pisa che termina 2-2Segui in tempo reale le principali partite della 20ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, cronaca e moviola di incontri come Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino.

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-0, gol di Vlasic! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Fine primo tempo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Torino-Roma 0-2, risultato finale della partita di Serie A: Malen in gol all’esordio e poi Dybala, gli highlights - 2: la cronaca minuto per minuto e il risultato della partita vinta dai giallorossi ... fanpage.it