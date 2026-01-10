Il Como, dopo tre successi consecutivi, conclude il turno con un pareggio interno contro il Bologna, con il risultato di 1-1. La partita si è rivelata equilibrata, con una rete decisiva di Baturina che ha evitato una sconfitta certa. Un risultato che mantiene i lombardi in buona posizione in classifica, senza però lasciare spazio a eccessivi entusiasmi.

Como, 10 gennaio 2026 – Il Como dopo tre vittorie consecutive pareggia in casa, contro il Bologna per 1 a 1. È stata una gran partita, dal sapore europeo, giocata senza respiro dalle due squadre. Dopo la rete di Cambiaghi nel secondo tempo, la partita si è accesa agonisticamente, con l'espulsione dello stesso Cambiaghi e il gran gol finale di Baturina. Il Como scende in campo con Carlos al posto di Ramon squalificato. Assalto del Bologna al primo minuto, con la difesa lariana impreparata, Castro serve Cambiaghi sotto porta, a due metri dalla linea, ma Butez compie subito la prima prodezza della giornata deviando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un Como senza fortuna salvato all’ultimo dal gran gol di Baturina

Leggi anche: Como–Bologna 1-1, Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 1-1 Baturina risponde a Cambiaghi. Spettacolo in Udinese Pisa che termina 2-2

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tropea - Per fortuna le cose sono cambiate. Le battaglie condotte dall’ex consigliere comunale di opposizione Massimo Como Pietropaolo cominciano a portare i loro frutti. Le intimidazioni via social (a decine) non l’hanno fermato. Anzi adesso ha deciso di ca - facebook.com facebook

#Fabregas: “ #Morata vuole comprendere bene l’infortunio. #Milan- #Como in Australia penso salti, per fortuna” x.com