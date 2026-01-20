Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fonseca | percorso più agevole verso gli ottavi

Con l’eliminazione di Joao Fonseca, il tabellone di Jannik Sinner agli Australian Open si semplifica, rendendo più agevole il percorso verso gli ottavi di finale. Il brasiliano, numero 28 del seeding, non potrà incrociare l’azzurro al terzo turno, riducendo così le possibili sfide contro avversari di alto livello nelle prime fasi del torneo. Questa modifica potrebbe favorire la scalata di Sinner nel torneo Melbourne.

Jannik Sinner non incontrerà teste di serie almeno fino agli eventuali ottavi di finale (il quarto turno) agli Australian Open 2026 di tennis: esce di scena all’esordio, infatti, il numero 28 del seeding, il brasiliano Joao Fonseca, che avrebbe potuto incrociare l’azzurro al terzo turno. A compiere l’impresta è lo statunitense Eliot Spizzirri, il quale batte il supera il sudamericano in quattro set ed affronterà il qualificato cinese Wu Yibing, giustiziere di Luca Nardi. Il tennista nordamericano ha chiare origini italiane: come riporta Massimo Gaiba su Instagram, in Italia 217 famiglie portano il cognome Spizzirri, la maggior parte delle quali vivono in Calabria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Come cambia il tabellone di Sinner agli Australian Open con l’eliminazione di Fonseca: un italo-americano all’orizzonte?Con l’eliminazione di Joao Fonseca agli Australian Open 2026, il percorso di Jannik Sinner si semplifica, poiché l’italo-americano non rappresenta più un possibile avversario fino agli ottavi di finale.

