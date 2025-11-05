Come cambia il tabellone di Berrettini a Metz con la clamorosa eliminazione di Bublik | ai quarti lo scoglio più duro
Dopo aver esordito con una brillante vittoria per 6-2, 6-4 nel torneo ATP 250 di Metz contro il francese Quentin Halys, Matteo Berrettini ha affrontato l’australiano Aleksandar Vukic agli ottavi di finale sul cemento della località transalpina. Il tennista italiano sta ricercando lo smalto dei giorni migliori per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si giocherà a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il finalista di Wimbledon 2021 è direttamente interessato dalla sorprendente eliminazione del kazako Alexander Bublik, numero 13 del mondo che oggi ha perso al terzo set contro il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko, numero 222 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Coppia Italia Serie C, come cambia il tabellone dopo i risultati di ieri - facebook.com Vai su Facebook
Masters 1000 Parigi: ritiro di Mensik, cambia il tabellone di Sinner - X Vai su X
LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo ... Riporta oasport.it
Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Metz. Tabellone interessante, ma non mancano le insidie - Matteo Berrettini ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 250 di Metz, sconfiggendo il francese Quentin Halys con il punteggio di 6- Secondo oasport.it
ATP Metz, il tabellone: Auger-Aliassime guida il seeding. Cobolli, Berrettini e Sonego per l’Italia - ATP | Esordio contro un qualificato per Sonego, poi possibile derby proprio con Cobolli, nella stessa semifinale di Auger. ubitennis.com scrive