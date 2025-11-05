Come cambia il tabellone di Berrettini a Metz con la clamorosa eliminazione di Bublik | ai quarti lo scoglio più duro

Dopo aver esordito con una brillante vittoria per 6-2, 6-4 nel torneo ATP 250 di Metz contro il francese Quentin Halys, Matteo Berrettini ha affrontato l’australiano Aleksandar Vukic agli ottavi di finale sul cemento della località transalpina. Il tennista italiano sta ricercando lo smalto dei giorni migliori per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si giocherà a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il finalista di Wimbledon 2021 è direttamente interessato dalla sorprendente eliminazione del kazako Alexander Bublik, numero 13 del mondo che oggi ha perso al terzo set contro il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko, numero 222 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

