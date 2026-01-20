Con l’eliminazione di Joao Fonseca agli Australian Open 2026, il percorso di Jannik Sinner si semplifica, poiché l’italo-americano non rappresenta più un possibile avversario fino agli ottavi di finale. Fonseca, numero 28 del seeding, avrebbe potuto affrontare Sinner già al terzo turno. Questa modifica nel tabellone apre nuove prospettive per il percorso dell’azzurro nel torneo, che ora potrà concentrarsi sui prossimi avversari senza la minaccia di un confronto precoce con

Jannik Sinner non incontrerà teste di serie almeno fino agli eventuali ottavi di finale (il quarto turno) agli Australian Open 2026 di tennis: esce di scena all’esordio, infatti, il numero 28 del seeding, il brasiliano Joao Fonseca, che avrebbe potuto incrociare l’azzurro al terzo turno. A compiere l’impresta è lo statunitense Eliot Spizzirri, il quale batte il supera il sudamericano in quattro set ed affronterà il qualificato cinese Wu Yibing, giustiziere di Luca Nardi. Il tennista nordamericano ha chiare origini italiane: come riporta Massimo Gaiba su Instagram, in Italia 217 famiglie portano il cognome Spizzirri, la maggior parte delle quali vivono in Calabria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner agli Australian Open con l’eliminazione di Fonseca: un italo-americano all’orizzonte?

